Дело американца Блэка начнут рассматривать в суде во Владивостоке 6 июня
Суд во Владивостоке 6 июня начнет рассматривать дело американского солдата Блэка
Во Владивостоке 6 июня начнется судебное заседание по дулу американского солдата Гордона Блэка об угрозе убийством и краже. Об этом сообщило РИА «Новости».
По версии следствия, американец обокрал девушку, к которой он приехал в апреле после знакомства в Корее. Полицейские уточнили журналистам, что Блэк признался в преступлении и согласился на сделку со следствием.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иностранца по двум статьям — об угрозе убийством и краже.
По данным агентства, солдат поссорился с девушкой и схватил ее за шею с такой силой, что она испугалась за свою жизнь. После этого мужчина вытащил из кошелька подруги 10 тысяч рублей.
Дело Блэка передали в Первомайский райсуд, который назначил дату первого открытого заседания на 6 июня.
Сотрудники полиции задержали Блэка в начале мая. Затем суд отправил солдата в изолятор до 2 июля по подозрению в краже.