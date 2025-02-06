Декана российского вуза осудили за почти 50 взяток от студентов

СК: в Тамбовской области осудили декана вуза за получение 46 взяток от студентов

В Тамбове декана вуза из соседнего региона приговорили к пяти с половиной годам заключения условно за почти 50 случаев получения взятки. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Как сообщили в пресс-службе, преступница совместно со своим заместителем и руководителем представительства вуза в Тамбовской области организовала преступную группу, которая занималась зачислением студентов в университет без вступительных экзаменов, выставлением положительных оценок по промежуточным и итоговым аттестациям без контроля знаний, а также оформлением прохождения практики в отсутствие студентов. За свои «услуги» преступники получили 46 взяток, которые принесли им более шести миллионов рублей.

Суда назначил виновной наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности.

Также в СК сообщили, что суд уже рассмотрел уголовные дела остальных фигурантов и вынес им обвинительные приговоры.

Ранее в Екатеринбурге осудили бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Он получил взятку от представителя строительной компании.