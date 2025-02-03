Бывший министр транспорта Свердловской области получил 6,5 лет за взятку

В Екатеринбурге суд приговорил бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области к шести с половиной годам колонии строго режима и оштрафовал на 40 миллионов рублей. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульг.

В сентябре 2023 года бывший министр получил взятку в размере четырех миллионов рублей от представителя строительной компании. Взятка предназначалась за заключение выгодных контрактов на обслуживание дорог и искусственных сооружений в регионе.

В суде прокурор требовал для обвиняемого девять лет тюрьмы и конфискацию имущества. Но судья вынес более мягкий приговор. Подсудимого взяли под стражу прямо в зале суда, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Суд назначил виновному наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 10-кратном размере взятки в сумме 40 млн рублей, с лишением государственной награды», — отметили в ведомстве.