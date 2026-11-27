Гособвинитель предложил назначить фигурантам дела о преступном сообществе, известном как «черные вдовы», в качестве наказания длительные сроки заключения. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Московской области .

По версии следствия, с начала 2019 года по май 2021 года пятеро подсудимых, Алия Просянникова, Владимир Творожников, Игорь Филатов, Лилия Бирюкова и Сергей Деревягин, похитили у трех жителей Электростали квартиры. Злоумышленники искали одиноких пожилых людей, злоупотреблявших алкоголем, втирались к ним в доверие и оформляли поддельные договоры дарения недвижимости на участников группы.

Затем квартиры переоформляли на подставных лиц, чтобы легализовать имущество. А чтобы скрыть преступления, злоумышленники убили троих собственников жилья. Потерпевшим давали алкоголь с наркотиками, сильнодействующими лекарствами и отравляющими веществами.

Одного мужчину вывезли в Павлово-Посадский район и оставили на обочине дороги. Двоих других — во Владимирскую область, где тела сбросили в овраг и забросали ветками.

Будучи участковым уполномоченным полиции Творожников передавал злоумышленникам сведения о жертвах и помогал скрывать следы дальнейших преступлений.

От продажи квартир злоумышленники выручили 14,4 миллиона рублей. Кроме того, после убийств они присвоили два автомобиля одной из жертв стоимостью около 1,5 миллиона рублей и долго пользовались банковскими картами двух других, на которые приходила пенсия.

В судебных прениях гособвинитель обратил внимание на особую опасность и циничный характер действий подсудимых. Он предложил назначить Просянниковой 24 года лишения свободы, Творожникову — 23 года, Филатову — 17 лет 6 месяцев, Бирюковой — 17 лет, и Деревягину — 14 лет.

Ранее в Москве вынесли приговор участникам «банды Леса».