Действия «банды амазонок» на юге России сочли осознанными и согласованными

Члены так называемой банды амазонок, осужденные за разбои и убийства на юге России, действовали согласованно и осознанно. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

По решению суда Сергея Синельника приговорили к пожизненному лишению свободы, Анастасию Синельник — к 23 годам колонии, Викторию Тарвердиеву — к 24 годам, Инессу Тарвердиеву — к 24 годам и шести месяцам.

В материалах указали, что совместное участие фигурантов в совершении преступлений носило осознанный и согласованный характер, о чем свидетельствуют количество и тяжесть противоправных деяний, а также тщательная подготовка к ним.

Суд также установил, что совершенные бандой преступления «охватывались умыслом каждого члена группы».

Банда действовала на юге России с 2007 по 2013 год и убила 10 человек. Всего по делам потерпевшими признали 98 человек.