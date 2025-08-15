«Дедушка упал в нокаут». Избившие двойника Ленина в Петербурге раскрыли причину конфликта

Нападение подростков на похожего на двойника Ленина жителя Московского района Санкт-Петербурга произошло в середине июля. Об этом школьники рассказали в ходе допроса после задержания. Видео беседы опубликовала пресс-служба городского главка МВД.

Молодые люди объяснили, что мужчина попросил у них денег, а после отказа начал ругаться. Подростки не удержались и вступили в перепалку, после чего двойник Ленина пошел на них с кулаками,

«Мы начали драться. Дедушка упал в нокаут, потерял сознание», — рассказал один из мальчиков.

Он добавил, что они начали поднимать мужчину и дождались, пока тот очнется. От вызова скорой пострадавший отказался. После этого подростки ушли, но тут же устроили еще одну драку со своим сверстником.

Они пояснили, что проезжавший мимо мальчик выкрикнул в их адрес нецензурное слово. Один из участников компании не сдержался и начал потасовку с обидчиком. Второй остался безучастным наблюдателем.

После избиения подростками двойник Ленина пропал. Супруга мужчины пояснила, что его телефон выключен и сейчас идут его поиски. В последний раз она видела мужа 13 августа.

Следователи Санкт-Петербурга по факту избиения мужчины подростками завели уголовное дело о хулиганстве.