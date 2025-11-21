Полицейские задержали дебошира в кафе в Чехове

Сотрудники отдела вневедомственной охраны в Чехове провели задержание местного жителя. Тот вел себя незаконно в одном из местных заведений общественного питания.

Местный житель устроил пьяный дебош в одном из кафе. Сотрудники заведения сразу же вызвали наряд Росгвардии.

«Он вел себя агрессивно. На замечания администратора не реагировал. Было принято данного гражданина задержать, доставить в органы МВД для дальнейших процессуальных действий», — прокомментировал сотрудник Чеховского отдела вневедомственной охраны Никита С.

После сотрудники вневедомственной охраны привезли мужчину в больницу для медицинского освидетельствования. Однако и там дебошир не успокоился: продолжил нарушать порядок и грубить окружающим.

В итоге ему выписали административный штраф за появление в общественном месте в пьяном виде.