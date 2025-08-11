Дагестанец с ружьем удерживал в заложниках двух женщин

Дагестанец с ружьем удерживал бывшую жену и сестру, его арестовали

В Дагестане 62-летний житель взял в заложницы бывшую жену и ее сестру, угрожая охотничьим ружьем. Об этом в Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

Конфликт произошел ночью в доме бывшей супруги в Тарумовском районе. Мужчина, не смирившийся с разводом, требовал вызвать судью и прокурора.

Оперативники МВД вместе с бойцами СОБР «Ястреб-Каспий» задержали злоумышленника. Обе женщины остались невредимы.

Мужчине вменяют захват заложников с использованием оружия.

«Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца»», — сообщили в пресс-службе.

