ЧВК «Вагнер» не признала своим подозреваемого в двойном убийстве рецидивиста

Задержанный по подозрению в двойном убийстве в Пермском крае ранее неоднократно судимый Артем Бучин не имел отношения к частной военной компании «Вагнер». Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Разгрузка Вагнера» .

Так там отреагировали на появившиеся в социальных сетях и ряде изданий сообщения, что Бучин не досидел свой последний срок после подписания контракта с «Вагнером».

«Набор заключенных для участия в СВО был остановлен компанией задолго до того, как Артем Бучин мог подписать контракт», — говорится в сообщении.

Бучин проходит подозреваемым в убийстве бывшей жены и ее шестилетней дочери. Их тела с признаками жестокой расправы нашли в квартире города Чусовой Пермского края в минувший четверг, 29 августа. Следователи завели уголовное дело, в рамках которого задержали вернувшегося из зоны специальной военной операции Бучина.

По данным издания 59.Ru, на счету Бучина несколько уголовных дел. Впервые он попался на грабеже в составе группы лиц в 2018 году, а в 2020 его обвинили в изнасиловании и убийстве медсестры. Суд приговорил обвиняемого к 20 годам колонии строгого режима.

За решеткой Бучин пробыл только полгода и уехал в зону специальной военной операции, откуда вернулся меньше, чем через три месяца, получив помилование. На гражданке он решил наладить отношения с бывшей супругой, которая завела дочь от другого мужчины.