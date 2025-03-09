«Чудом пролетели мимо». Неадекват открыл огонь по 15-летним подросткам в Москве

Мужчина семь раз выстрелил в школьников из пистолета в районе Солнцево в Москве

Неадекватный мужчина напал на двух 15-летних подростков в районе Солнцево в Москве. Один из них рассказал 360.ru, что нападавший выстрелил по ним семь раз.

Подростки направлялись домой после выгула собаки 8 марта примерно в 21:23.

«Возвращаясь домой с подругой, на нас напал человек без причины, открыв по нам огонь из пистолета, минимум произвел семь выстрелов. Я вовремя увидел, как он стал доставать пистолет, и мы побежали с криками в подъезд. Он целился мне в голову, пули чудом пролетели мимо нас», — рассказал подросток.

Он отметил, что они с подругой успели забежать в подъезд. Незнакомец стал рваться внутрь, но не сумев открыть дверь, сел на лавочку и начал ждать. Парень признал, что если бы неадекват смог догнать их, все могло бы закончиться для них плачевно.

Как сообщил Telegram-канал Mash, мужчину опознали по камерам, полиция задержала его вместе с женой.

В Санкт-Петербурге 4 марта правоохранители задержали неизвестного, который открыл стрельбу из окон одного из домов на 11-й линии Васильевского острова. Мужчина сделал по крайней мере четыре выстрела из травматического пистолета.