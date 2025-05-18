Школьникам в Зарайске рассказали о способах защиты от кибермошенников

Заместитель городского прокурора Булат Ринчино встретился с учениками 9-11 классов в гимназии № 2 в Зарайске. Он рассказал о кибермошенничестве и методах, с помощью которых злоумышленники вовлекают несовершеннолетних в свои преступные действия.

Лекцию прослушали школьники, учителя и представители общественных организаций. Булат Ринчино рассказал о самых частых преступлениях в интернете, жертвами которых становятся дети и подростки.

«Подростки хотят заработать, и по наивности они иногда, не понимая своих действий, участвуют в преступлениях. Ребята оформляют на свое имя SIM-карты или банковские карты, переводят или снимают деньги в банкоматах, совершая действия для мошенников за плату», — отметил прокурор.

Булат Ринчино рассказал об ответственности, к которой привлекут подростков за соучастие в преступлении. Даже незнание может привести к уголовному преследованию.

«Наша задача — предупредить участие школьников в преступных действиях и помочь им не попадаться на удочку мошенников», — подчеркнула директор гимназии № 2 Елена Штиф.

Ребята получили ценные советы и поняли, что не нужно отвечать на незнакомые номера, переходить по ссылкам от неизвестных людей и сообщать в полицию о случаях мошенничества. Эта встреча стала важным шагом в повышении правовой грамотности подростков и их безопасности в цифровом мире.