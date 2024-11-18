«Что мне мешает тебя убить?» Таксист едва не застрелил ветерана СВО в Тобольске

В Тюменской области таксист напал на пассажира — ветерана спецоперации. Он заявил, что за деньги готов убить всех участников боевых действий в Сирии и на Украине, сообщил Telegram-канал Readovka .

Военнослужащий с сестрой отдохнули в заведении в Тобольске и вызвали такси, чтобы вернуться домой. К ним подъехал черный Nissan. Узнав, что пассажир участвовал в СВО, водитель достал пистолет и приставил к его голове. Девушка с заднего сиденья сняла произошедшее на камеру.

«Что мне мешает здесь тебя [убить]? Я по контракту [убиваю] тех, кто был в Сирии и на СВО», — заявил таксист.

Затем мужчина убрал пистолет и продолжил движение. Пожаловался ли ветеран СВО на «таксиста с бородкой» в полицию, неизвестно.

Похожий случай произошел в Подмосковье. Таксист выгнал из машины раненого мужчину, вернувшегося из зоны боевых действий. Бойцу помог водитель другой машины.