Членов криминальной группировки задержали на Урале

E1.ru: в Екатеринбурге силовики задержали участников криминальной группировки

Фото: РИА «Новости»

Правоохранительные органы в Екатеринбурге провели задержание участников криминальной группировки. Об этом сообщило издание E1.ru.

По информации источника, все произошло около кафе «Визави» по улице Татищева. Рядом с заведением появились силовики и «приняли» несколько человек, заковав их в наручники.

Официальный представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что правоохранители провели мероприятия по задержанию лиц, предпринявших «попытку совершения противоправных действий».

«В операции задействовали бойцов СОБР Росгвардии, а также сыщиков управления уголовного розыска. Сотрудники МВД обнаружили и изъяли похожие на оружие предметы. В настоящее время оперативники устанавливают личности задержанных», — отметил он.

Ранее лидера банды вымогателей и его подельников задержали в Приморье. Силовики установили их причастность сразу к девяти эпизодам.

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