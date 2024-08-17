Членов криминальной группировки задержали на Урале

Правоохранительные органы в Екатеринбурге провели задержание участников криминальной группировки. Об этом сообщило издание E1.ru .

По информации источника, все произошло около кафе «Визави» по улице Татищева. Рядом с заведением появились силовики и «приняли» несколько человек, заковав их в наручники.

Официальный представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что правоохранители провели мероприятия по задержанию лиц, предпринявших «попытку совершения противоправных действий».

«В операции задействовали бойцов СОБР Росгвардии, а также сыщиков управления уголовного розыска. Сотрудники МВД обнаружили и изъяли похожие на оружие предметы. В настоящее время оперативники устанавливают личности задержанных», — отметил он.

Ранее лидера банды вымогателей и его подельников задержали в Приморье. Силовики установили их причастность сразу к девяти эпизодам.