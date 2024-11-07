Число жертв банды вымогателей в Москве увеличилось

Число потерпевших девушек от вымогателей в Москве увеличилось до восьми. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что все пострадавшие были жительницами Москвы. Последних трех потерпевших злоумышленники поймали в октябре и выманили с помощью угроз у них от 20 тысяч до 165 тысяч рублей. При этом заложниц отпускали сразу после передачи денежных средств

Против злоумышленников завели дело по статье «Вымогательство» и «Похищение человека». Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение по выявленным эпизодам.

Ранее на Камчатке оперативники ФСБ задержали преступную группу, которая вымогала деньги у участника специальной операции. Им удалось выманить у проходившего реабилитацию военнослужащего два миллиона рублей.