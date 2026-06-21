Число пострадавших детей при нападении мужчины на лагерь в Туве выросло до 14

СК: 14 пострадавшим детям из лагеря «Орленок» в Туве назначили судмедэкспертизы

В Туве при нападении жителя Кызыла на воспитанников детского оздоровительного лагеря «Орленок» пострадали 14 детей. Об этом сообщило в «Максе» следственное управление СК России по республике.

Следователи продолжили расследование уголовного дела о хулиганстве. Ранее 24-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отдыхавший неподалеку от детского лагеря, проник в корпус на его территории. Мужчина палкой избил детей.

«От умышленных действий подозреваемого пострадало 14 детей, в отношении которых для установления тяжести вреда здоровью назначены судебно-медицинские экспертизы», — уточнило ведомство.

Нападавшего задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинения и направят материалы дела в суд. Пока в отношении мужчины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее региональное управление МВД сообщало, что нападавшего задержали работники лагеря, передавшие его затем сотрудникам полиции.