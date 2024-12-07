Чиновников в ДНР впервые накажут за мародерство

Бывший заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак, его помощник Сергей Голощапов и глава ГУП «Торговый дом „Втормет“» Максим Солдатов стали фигурантами дела о мародерстве. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Следователи возбудили уголовное дело по статье 356.1 УК России «Мародерство». Она появилась в Уголовном кодексе в 2022 году, правоохранители впервые применили эту статью в отношении чиновников. Сначала Следственное управление СКР по ДНР задержало Солдатова, затем узнало о причастности Рущака и Голощапова.

По версии следствия, глава «Втормета» и другие участники организованной группы присвоили имущество завода «Азовэлектросталь» в Мариуполе на сумму 518 миллионов рублей и сбыли в качестве металлолома. Суд заключил подозреваемых под стражу и арестовал их активы.

Общественники в России предложили ужесточить наказание за коррупционные преступления. За получение взятки на сумму от миллиарда рублей, по их мнению, следует наказывать 25 годами тюрьмы.