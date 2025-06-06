Чиновника администрации Ялты заподозрили в крупном мошенничестве

Оперативники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали одного из руководителей администрации города Ялты. Его подозревают в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения, сообщила пресс-служба ведомства.

Силовики установили, что задержанный занимал пост заместителя отдела по предоставлению земельных участков. К нему обратился местный житель с просьбой помочь в перераспределении смежного земельного участка, чиновник потребовал за услугу 400 тысяч рублей.

При получении всей суммы мужчину задержали с поличным. Задержанный в полном объеме признал вину и оказал содействие следствию. Против него завели уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения».

Ялтинский суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальная санкция статьи — до шести лишения свободы.

Ранее осужденный за взятку и мошенничество экс-сенатор Владимир Лаптев отправился на СВО.