Росгвардия помогла пресечь нарушения миграционного законодательства в Подмосковье

Сотрудники ОМОН «Пересвет» подмосковного управления Росгвардии оказали силовую поддержку правоохранительным органам при проведении опеартивных мероприятий в Котельниках. В результате пресекли нарушения миграционного закондательства. Из страны депортируют 22 человек.

Как рассказали в Росгвардии, в ходе рейда проверили 92 иностранцев и выявили 36 человек, которые находились на территории России нелегально.

«В отношении 22 мигрантов принято решение о принудительном выдворении за пределы страны. В отношении подрядной организации проводится проверка по факту организации незаконной миграции», — рассказали в ведомстве.

Профилактические рейды с участием ОМОН направлены на обеспечение безопасности в Подмосковье и контроль за соблюдением законодательства.