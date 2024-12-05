Четыре теракта пресекли в Казахстане

В Казахстане сорвали подготовку четырех террористических актов. Об этом на встрече с президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым сообщил председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев, его слова привела пресс-служба главы государства.

По материалам КНБ, за причастность к экстремизму и терроризму задержали 44 человек и осудили 84 лица.

Из Турции и Сирии экстрадировали шесть граждан Казахстана по подозрению в преступлениях террористического характера, двое из них получили срок.

Токаеву также доложили о нейтрализации 19 организованных преступных группировок в Казахстане и аресте 60 человек. Из незаконного оборота изъяли 505 единиц огнестрельного оружия, 15 046 боеприпасов, 45 взрывпакетов и пять самодельных взрывных устройств.

Ранее президент России Владимир Путин назвал борьбу с терроризмом ключевой в работе стран СНГ.