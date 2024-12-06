Четыре квартиры и машины конфисковали у чиновника в Кузбассе

Прокуратура: в Кемерове в доход РФ обратили имущество чиновника на 17 млн рублей

В Кемеровской области в доход государства обратили средства и имущество экс-начальника одного из лесничеств областного департамента лесного комплекса Михаила Бегеева. Общая сумма составила более 17 миллионов рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

По данным ведомства, в период с 2018 по 2019 годы у Бегеева и членов его семьи в собственности появились квартиры и автомобили на 17 миллионов рублей. В беседе с правоохранителями экс-чиновник не доказал законность их происхождения.

В итоге прокуратура обратилась с иском в суд. В итоге в доход государства обратили четыре автомобиля, четыре квартиры в центре Кемерова и свыше трех миллионов рублей.

Также Багаев стал фигурантом уголовного дела. Установлена его причастность к ОПГ, нелегальной рубке леса и перевозке незаконно заготовленной древесины. Размер причиненного ущерба составил более 79 миллионов рублей.

Ранее министра труда и соцполитики Северной Осетии задержали по делу о коррупции.