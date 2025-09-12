Четыре человека получили до 9 лет тюрьмы за попытку подрыва общежития РУДН

Суд приговорил участников террористического сообщества к тюремным срокам по делу о подготовке взрыва у здания общежития РУДН. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.

Четырем подсудимым дали от шести до девяти лет колонии. Кроме того, двум из них назначили штрафы по 40 тысяч рублей, а также запрет на администрирование интернет-сайтов.

Следствие выяснило, что в 2024 году один из осужденных создал сообщество для реализации террористической и экстремистской деятельности. Он пригласил в него трех знакомых.

Организатор проводил собрания с участниками, обсуждая с ними план совершения преступлений. Сообщники изготовили и хранили взрывные устройства. Также они вели наблюдение за зданием общежития РУДН. Потом перевезли взрывчатку в один из домов в Красногорске.

Осужденных признали виновными по нескольким статьям УК РФ, включая организацию террористического сообщества, покушение на теракт и незаконное изготовление взрывчатых веществ.