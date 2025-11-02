Четверых жителей Челябинска арестовали по делу о вымогательстве и похищении

В Челябинске суд избрал меру пресечения четверым местным жителям. Их обвиняют в вымогательстве денег и похищении человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Челябинской области.

Следствие установило, что с февраля по сентябрь этого года четверо жителей Челябинской области 26, 28, 31 и 33 лет систематически вымогали у 22-летнего мужчины восемь миллионов рублей. Они применяли насилие и угрожали ему.

«В марте текущего года обвиняемые похитили потерпевшего на автомобиле и на протяжении недели незаконно удерживали его в одном из домов, где, причиняя телесные повреждения, высказывали требования о передаче указанной суммы», — уточнили в СК.

В мае фигуранты стали вымогать восемь миллионов у матери потерпевшего — 48-летней женщины. Они угрожали ей и ее близким.

Сейчас суд по ходатайству следователя отправил фигурантов под стражу. Следствие продолжается: собирают доказательства и устанавливают других участников преступлений.

