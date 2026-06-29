Четверых мужчин обвинили после смерти двух человек от наркотиков в Солнечногорске

Четверым мужчинам предъявили обвинение из-за смерти двух человек и госпитализации еще семерых в Солнечногорске. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного управления СК.

По данным следствия, 26 июня в частном доме в деревне Бакеево проходила вечеринка. Один из обвиняемых позвонил знакомому курьеру и заказал наркотик, который позже разделили между всеми гостями.

В итоге двое скончались от острого отравления, еще семеро попали в больницу.

У двоих из обвиняемых при обысках нашли 149 свертков с наркотиками, которые мужчины планировали продать. Сегодня следователь будет ходатайствовать о заключении под стражу.

После произошедшего администрация городского округа Солнечногорск обратилась к местным жителям, напомнив о вреде наркотиков и призвав сообщать в полицию о любых фактах незаконного оборота и пропаганды запрещенных веществ.