Жителям Солнечногорска напомнили о вреде наркотиков

На днях на территории округа двое человек умерли из-за приема наркотиков, еще шесть пострадавших находятся под усиленным контролем врачей. Администрация напомнила жителям о разрушительном влиянии психоактивных веществ на организм и психику.

Наркотики — психоактивные вещества, которые изменяют работу центральной нервной системы и сознание. Зависимость развивается стремительно: человек теряет контроль, ему нужны все большие дозы, а при попытке отказаться наступает мучительная ломка. Особую тревогу вызывает то, что большинство наркозависимых — молодые люди до 35 лет.

Вещества токсично действуют на клетки мозга, нарушая мышление, память и когнитивные функции. Особенно серьезный удар наносится по психике: человек становится замкнутым, опустошенным, утрачивает связь с реальностью, у него развиваются депрессии и психозы.

Многие начинают пробовать наркотики «за компанию» или из любопытства, но цена эксперимента слишком высока: потеря здоровья, разрушенные связи, криминал и преждевременная смерть.

Сейчас городская прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. Жителям округа напомнили, что о фактах незаконного оборота и пропаганды наркотиков они могут сообщать в ОМВД России по Солнечногорску по телефонам: 8 (495) 994-15-15 или 02.