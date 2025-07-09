Четверо жителей Подмосковья организовали незаконную свалку

В Подмосковье задержали четырех подозреваемых в организации несанкционированной свалки. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

«Сотрудники ОМОН „Русич“ Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с коллегами из полиции задержали четырех участников группы, обвиняемых в незаконной предпринимательской деятельности на территории Жуковского городского округа», — заявили в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что с марта прошлого года по февраль 2025-го подозреваемые действовали по незаконной схеме — транспортировали, размещали и утилизировали отходы на территории недалеко от СНТ «Глушица». При этом никакого разрешения или лицензии на это не имели.

Во время обысков изъяли документы, банковские карты, телефоны, деньги, ноутбуки, USB-накопители, планшеты, восемь самосвалов, три бульдозера, четыре экскаватора и одну легковую машину, на которой ездили организаторы преступной деятельности.

Ранее росгвардейцы задержали мужчину в Пушкино по подозрению в распространении крупной партии наркотиков. У задержанного с собой было 68 свертков, он распространял запрещенные вещества с помощью «закладок».