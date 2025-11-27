Трем студентам из Петербурга вынесли приговоры за похищение человека с требованием выкупа

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор трем студентам, осудив их на сроки от шести до восьми лет в колонии строгого режима за похищение человека с требованием выкупа. Об этом написала gazeta.spb.ru .

Суд признал виновными троих граждан в организации и совершении похищения. Двое из них приговорены к восьми годам лишения свободы, а один — к шести годам в исправительной колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, 20 ноября группа лиц напала на молодого человека, применив физическое насилие. Преступники заставили потерпевшего сесть в автомобиль и потребовали передать им 600 тысяч рублей за якобы имеющийся долг. Похищенный получил легкие телесные повреждения и перенес моральные страдания, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Обвиняемые не признали свою вину и настаивали на том, что потерпевший добровольно согласился на поездку. Однако суд установил факт предварительного сговора и применения насилия, опасного для жизни и здоровья.