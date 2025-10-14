Жителя Ленобласти задержали после конфликта со стрельбой в лесу

В Тихвинском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, открывшего стрельбу в лесополосе. Об этом сообщил MK.Ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

По данным полиции, двое местных жителей отправились в лес для сбора ягод. Там они поссорились с 67-летним мужчиной на Peugeot Expert, который преградил путь. Водитель иномарки начал стрелять вверх из охотничьего оружия, после чего скрылся.

Позже подозреваемого задержали. В ходе обыска у него изъяли оружие и боеприпасы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.