Четверо членов ОПГ оборудовали нелегальный оружейный цех в московском ТЦ

ТАСС: члены ОПГ в Москве собирали оружие в ТЦ «Горбушкин двор»

Силовики в Москве задержали четырех подозреваемых в участии в организованной преступной группе, наладившей сборку и переделку огнестрельного оружия в торговом центре «Горбушкин двор». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

В деле фигурируют Сергей Беляков, Григорий Дягтярь, Константин Белоножкин и Юрий Кашковский.

Следствие считает, что подозреваемые занимались незаконным приобретением, переделкой, хранением и сбытом оружия и боеприпасов. Основные действия происходили в помещениях торгового центра, а также на прилегающей территории.

Злоумышленников, среди которых бывший генеральный директор коммерческой компании и двое военных пенсионеров, отправили под стражу. Им предъявили обвинения по статьям о незаконном обороте оружия.

Расследование длилось с лета 2023 года. Правоохранители в рамках дела ранее задержали еще несколько человек, материалы по ним выделили в отдельное производство. Уголовное дело передали в Дорогомиловский суд Москвы.

В конце мая ФСБ задержала почти 200 подпольных оружейников в 58 регионах России.