Черногория выдаст России участника банды, обвиняемого в аферах с ДТП

Черногория вернет в Россию члена преступной группы, в 2018–2022 годах зарабатывавшей на инсценировках ДТП в Ульяновске. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Компетентные органы Черногории по требованию ведомства экстрадируют Евгения Дорофеева для привлечения к уголовной ответственности. Его обвинили по статьям «Принуждение свидетеля к даче ложных показаний», «Мошенничество в сфере страхования» и «Участие в преступном сообществе».

Следствие установило, что Дорофеев с января 2018-го по август 2022 года входил в состав ОПГ, действовавшей под руководством Максима Чемидронова в Ульяновске. Участники инсценировали аварии, после чего оформляли документы происшествия и получали выплаты в страховых компаниях.

Также Дорофеев склонял способного его изобличить свидетеля к даче ложных показаний под угрозой насилия. Участников группы уже привлекли к ответственности, но Дорофееву удалось скрыться. В декабре 2022 года его объявили в международный розыск.

Запрос о выдаче направлен в январе 2025-го в связи с задержанием Дорофеева в Подгорице. Обвиняемого доставят в Москву транзитом через Турцию в сопровождении сотрудников ФСИН и НЦБ Интерпола МВД.

Ранее Эквадор экстрадировал в Россию обвиняемого в хищении шести миллионов рублей из Фонда пенсионного и социального страхования.