Черногория выдала России хулигана, распылившего газ в московском метро

Черногория выдала России обвиняемого в хулиганстве Феликса Александрова, которого объявили в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным следствия, в марте 2024 года Александров распылил в вагоне московского метро баллончик с неизвестным газом, после чего скрылся за границей. В Москву его доставят сотрудники ФСИН и Национального бюро Интерпола.

Прошлым летом Эквадор выдал россиянина Анатолия Шушарина, обвиненного в хищении шести миллионов рублей из Фонда пенсионного и социального страхования. Вместе с подельниками он организовал схему, по которой инвалидам оформляли компенсации за технические средства реабилитации, но фактически деньги до них не доходили.