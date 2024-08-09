Черногория экстрадирует обвиняемых во взятке Маркуса и Ушкалова в Россию

Гепрокуратура: Черногория отправит обвиняемых во взятке Маркуса и Ушкалова в РФ

Черногория по запросу России экстрадирует Андрея Маркуса и Алексея Ушкалова, которых обвинили в коррупционных действиях. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ в Telegram-канале.

По данным следователей, с сентября 2021 года по апрель 2023-го, подозреваемые были на руководящих постах в коммерческой фирме и передавали взятки чиновникам из организации системы здравоохранения Брянской области. Незаконное вознаграждение полагалось за заключение договоров поставок разных лекарственных препаратов и беспрепятственной оплаты по ним.

Сейчас обвиняемых готовят к вылету из Подгорицы в Москву транзитом через Турцию. Их сопроводят сотрудники НЦБ Интерпола и ФСИН РФ.

Ранее суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны полковника запаса Владимира Демчика. Его заподозрили в получении взятки.

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