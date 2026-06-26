Череповчанин лишил квартиры 89-летнюю узницу концлагеря

Житель Череповца под видом помощи лишил пожилую соседку квартиры и накоплений. Мужчину приговорили к шести с половиной годам лишения свободы, сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Череповчанин с октября 2023 года по октябрь 2024 года оказывал помощь соседке по дому, и воспользовавшись ее состоянием, похитил у нее два миллиона рублей и переписал на себя ее квартиру.

Потерпевшая — 89-летняя пенсионерка, бывшая несовершеннолетняя узница концлагеря, ветеран труда, инвалид I группы, страдающая деменцией. Позднее ее признали недееспособной по решению суда.

Подсудимый вину не признал и утверждал, что деньги и квартиру пенсионерка передала ему добровольно. Суд постановил аннулировать сделку по квартире и вернуть представителю пострадавшей денежные средства.

Пенсионерка из Пензы в течение двух месяцев переводила мошенникам денежные сбережения. Ущерб составил более 18 миллионов рублей.