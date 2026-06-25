Пенсионерка из Пензы два месяца переводила мошенникам 18 млн рублей

Пожилая жительница Пензы два месяца переводила телефонным мошенникам свои сбережения, ущерб составил 18 миллионов рублей. Полиция задержала мужчину, которого подозревают в пособничестве преступникам, сообщила пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

По данным полиции, мошенники представились сотрудниками Росфинмониторинга и сообщили 71-летней пенсионерке, что ее данные скомпрометированы, поэтому необходимо перевести все средства на «безопасный счет».

«В течение двух месяцев пожилая женщина переводила свои сбережения через банкомат. Кроме того, она лично передала два миллиона рублей курьеру, предварительно обменявшись с ним кодовым словом „шашлык“», — рассказали в полиции.

Лишившись денег, пенсионерка обратилась в полицию. Правоохранители задержали курьера, ранее судимого 45-летнего жителя Воронежа. На допросе подозреваемый рассказал, что нашел вакансию в интернете, а все полученные деньги перевел сообщникам. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Мошенники придумали новую схему по выманиванию денег у россиян. Под видом сотрудников Социального фонда злоумышленники предлагают срочно перевести пенсионные накопления в другой фонд якобы для получения повышенного дохода.