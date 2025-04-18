Чердак культурного объекта в Петербурге превратили в незаконные апартаменты

На чердаке культурного объекта в Петербурге оборудовали незаконные квартиры

На объекте культурного наследия «Дом Ф. Ф. Утемана» в Петербурге незаконно возвели мансарду. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

«Установлено, что чердак в доме разделен на множество квартир-студий, приспособленных для проживания посторонних лиц. В помещении произведена незаконная перепланировка», — заявили в ведомстве.

Также на чердаке вмонтировали мансардные окна, провели туда электричество и подключили к водоснабжению.

Оборудованные квартиры-студии сдавал в аренду один из жителей дома. Квартиранты пользовались общим имуществом собственников дома, расходовали электричество и не платили за него.

Жильцов незаконных квартир призвали покинуть помещения.

Ранее депутаты профильного комитета Госдумы по строительству призвали передавать в МВД данные о съемщиках жилья. По их мнению, инициатива обезопасит жителей многоквартирных домов.