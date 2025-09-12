Чемпиона Европы по боксу застрелили в Омске

СК: знакомый боксера Михайленко выстрелил ему в голову и сбежал в другой регион

В Омске обнаружили тело победителя первенства Европы по боксу Ловари Михайленко, застреленного в голову. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Тело 31-летнего спортсмена с пулевым ранением в голову нашли 10 сентября в его квартире. Следователи установили подозреваемого по уголовному делу. Им оказался 23-летний знакомый потерпевшего.

«По версии следствия, фигурант, находясь в гостях у потерпевшего, в ходе конфликта из личных неприязненных отношений выстрелил в голову последнему из пистолета ТТ», — уточнили в СК.

После этого стрелок покинул и город, и пределы региона. Но его в тот же день задержали в Новосибирской области.

Следователи и криминалисты во время осмотра места происшествия нашли и изъяли гильзу, пулю и другие вещественные доказательства. При осмотре машины подозреваемого также провели изъятие — пистолета и патронов к нему.

Стрелку уже предъявили обвинение в убийстве. Он находится в СИЗО. Расследование продолжается.

