«Чемпион мира по абьюзерству»: Жителя Кемерова заподозрили в убийстве сожительницы

Похороны погибшей от разрыва селезенки жительницы Кемерова прошли в понедельник, 9 февраля. Как рассказала в комментарии 360.ru подруга покойной, травму женщина получила от рук сожителя, который избивал ее на протяжении пяти лет.

Когда погибшая познакомилась с сожителем, он взял ее жизнь под свой контроль.

«Сначала убрал собаку, потом — друзей и подруг, заставил бросить работу. Это чемпион мира по абьюзерству», — заявила собеседница 360.ru.

Подруга погибшей подчеркнула, что мужчина избивал женщину постоянно, о чем она сообщала в переписках, прося о помощи. Уйти от него абьюзера она не могла, так как он оплачивал содержание дочери.

«Пять лет он ее избивал. Если поднять все переписки, то там она писала: „Спаси меня, он меня убивает“», — добавила жительница Кемерова.

Она отметила, что в медицинском заключении говорится, что причиной смерти стал разрыв селезенки. Травму погибшая получила за два дня до гибели.

«В день своей смерти она мне не звонила, но до этого мы втихаря встречались. То есть получается, что она еще несколько дней жила с этой травмой», — добавила подруга.

Издание NGS42.RU опубликовало видео, предоставленное сестрой погибшей. По данным редакции, кадры с избитой женщиной сняты летом 2025 года. Там же можно увидеть закованного в наручники сожителя, который говорит, что не трогал пострадавшую.

Происшествие взял под свой контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В пресс-службе ведомства уточнили, что он поручил руководителю регионального главка представить все материалы о расследовании смерти кемеровчанки.

Местные криминалисты завели уголовное дело об убийстве. Подозреваемого пока не нашли.

В конце января курские следователи возбудили дело против жителя Железногорска за смертельное избиение матери. Мужчина поднял руку на родственницу в пьяном состоянии и нанес не менее 10 ударов 69-летней пенсионерке. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.