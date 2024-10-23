В Копейске арестовали рецидивиста, который насмерть забил приятеля кирпичом

Силовики возбудили уголовное дело против жителя Копейска, который забил знакомого кирпичом. Потерпевший скончался на месте. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на представителей СКР по Челябинской области.

По версии правоохранителей, в ходе ссоры обвиняемый нанес приятелю не менее пяти ударов кирпичом в область головы. Повреждения оказались несовместимы с жизнью.

Стражи порядка задержали злоумышленника уже через несколько часов. Выяснилось, что фигурант ранее отбывал срок в колонии за убийство и умышленный вред здоровью средней тяжести. По ходатайству следователей мужчину заключили под стражу. Сейчас он находится в СИЗО.