Челябинскую чиновницу будут судить за гибель пенсионерки

В Копейске осудят чиновницу, из-за халатности которой погибла пенсионерка

Начальница отдела экологии и природопользования из Копейска Ольга Стаканова пойдет под суд из-за гибели пенсионерки под рухнувшим деревом. Об этом сообщило Ura.ru .

В пресс-службе прокуратуры Челябинской области уточнили, что чиновнице грозит до пяти лет лишения свободы.

«Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела экологии и природопользования администрации Копейского городского округа", - указали в ведомстве.

Стаканову обвинили в халатности, повлекшей смерть человека. Уголовное дело направили в Копейский горсуд для рассмотрения по существу.

В мае 2024 года шквалистый ветер повалил сухое дерево на пенсионерку. Женщина скончалась от полученных травм. В челябинском СК возбудили уголовное дело, проверку проводила и региональная прокуратура.