Челябинский суд арестовал агента Украины, отправившего по почте бомбы участникам СВО

Суд арестовал до 11 мая отправившего по почте бомбы участникам СВО

Суд в Челябинске арестовал до 11 мая 2025 года задержанного ФСБ России украинского агента, который под видом парфюмерии отправлял по почте бомбы для участников СВО и госслужащих. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Арестовали до 11 мая», — ответил источник на вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

ФСБ ранее сообщила о предотвращении серии покушений на госслужащих и участников СВО, которым спецслужбы Украины планировали прислать по почте посылки с бомбами, закамуфлированными под парфюмерные изделия.

При досмотре почтовых отправлений в аэропорту Челябинска обнаружили пять посылок с самодельными взрывными устройствами, замаскированными под парфюм. Взрывотехники обезвредили их, устройства оказались готовыми для срабатывания при открытии.

В Первоуральске задержали подозреваемого, завербованного украинскими спецслужбами. Мужчина планировал отправить посылки представителям власти и военнослужащим в Москве, Воронеже, Саратовской области и Краснодарском крае.