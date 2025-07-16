Челябинский ефрейтор отправлял ВСУ списки российских бойцов

Бывший ефрейтор российской армии Антон Хожаев (внесен в реестр террористов в РФ) из Челябинска бесплатно посылал украинским боевикам списки бойцов подразделений ВС России, которые он ранее посещал. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой данные силовых структур.

Экс-военный пересылал эти данные на безвозмездной основе с мобильного телефона куратору на Украине. За информацию фигурант не требовал денежного вознаграждения и называл себя идейным сторонником Украины.

Хожева задержали в 2023 году при попытке перейти на территорию противника. Следствие установило, что экс-ефрейтор закупил на маркетплейсе военное обмундирование и пытался вступить в запрещенную в России террористическую организацию.

Перед этим он отсылал фотографии с российскими складами с продовольствием, техникой и вооружением, за что получил 80 долларов. Хожаеву предъявили обвинение по ряду статей, среди которых есть «Госизмена».

Ранее суд приговорил жителя Белгородской области к 17 годам заключения за госизмену.