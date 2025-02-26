Челябинских коммунальщиков арестовали за мошенничество на 2,2 млн рублей

В Челябинске руководителя муниципального унитарного предприятия из сферы ЖКХ и его заместителя арестовали в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, должностные лица с декабря 2023 по февраль этого года заключали фиктивные контракты с подконтрольными им фирмами для технического обслуживания технического комплекса, который не находился на балансе организации.

После подписания актов о выполненных работах мнимые исполнители возвращали деньги заказчику. В действительности они ничего не делали, потому что комплекс находится в долгосрочной аренде крупнейшей ресурсоснабжающей организации области.

В ходе расследования силовики установили, что директор его заместитель похитили более 2,2 миллиона рублей, принадлежащих муниципальному унитарному предприятию. Против коммунальщиков завели уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц.

В минувший понедельник, 24 февраля, пресс-служба Минстроя предупредила россиян об использовании мошенниками поддельных квитанций ЖКХ с QR-кодами, ведущими на фишинговые сайты. В ведомстве напомнили, что платежки приходят с 1 по 5 число каждого месяца, поэтому, если квитанция появилась раньше или позже срока, лучше проверить данные получателя средств через «Госуслуги Дом» или ГИС ЖКХ.