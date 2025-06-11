Челябинка, убившая младенца в стиральной машине, пойдет под суд

Следственный комитет завершил расследование против 33-летней жительницы города Сатка по делу об убийстве новорожденного и передал материалы в суд. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского областного управления ведомства.

По данным следствия, в ноябре прошлого года женщина дома родила сына, после чего положила его в полимерный пакет и спрятала в стиральной машине в неотапливаемой бане. Ребенок погиб.

Вскоре женщине стало плохо, и она обратилась в больницу, где и выяснились все подробности.

В апреле 19-летнюю жительницу Краснодарского края приговорили к полутора годам колонии-поселения за убийство новорожденной дочери. Родив девочку, тоже в домашних условиях, молодая мама тут же вынесла ее на улицу и выбросила в уличный туалет. При этом она не сообщала о беременности ни своим родителям, ни отцу ребенка.