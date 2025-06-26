Мужчина взял в заложники женщину, с которой ехал в поезде из Краснодара в Москву. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, ранее судимый житель Челябинской области распылил газовый баллончик, схватил нож и стал угрожать убийством одной из пассажирок вагона. Он удерживал женщину силой и вышел с ней на станции Россошь в Воронежской области.

Челябинец начал требовал, чтобы полицейские не подходили к поезду и предоставили ему возможность пересесть в другой состав. Правоохранителям удалось уговорить его бросить нож и сдаться.

Мужчину арестовали. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы с применением оружия и угрозе убийством.

На прошлой неделе стало известно, что полиция Литвы разыскивает 21-летнего россиянина, который якобы выпрыгнул из поезда Адлер — Калининград, следовавшего транзитом через Литву.