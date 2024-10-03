Чекалиных и их партнера заподозрили в выводе из России более 250 миллионов рублей

МВД: Чекалины и их партнер могли вывести сотни миллионов рублей из России

Блогера Лерчек, ее бывшего мужа Артема Чекалина и их партнера по бизнесу заподозрили в выводе сотен миллионов рублей по подложным документам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале .

Чекалины могли вывести из России более 250 миллионов рублей, подчеркнула она.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ», — написала Волк.

Лерчек и ее экс-супруга 3 октября задержали на 48 часов. С ними оказался задержан соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Троицкий районный суд Москвы должен избрать Чекалину меру пресечения, следствие попросит о домашнем аресте.