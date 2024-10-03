Блогера Лерчек и ее экс-супруга задержали на 48 часов

Блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема задержали на 48 часов, сообщила Baza .По данным источника Telegram-канала, вместе с ними задержан Роман Вишняк — соучредитель компании по торговле косметикой.

Источник канала уточнил, что именно Вишняк предложил экс-супругам проводить марафоны, взяв на себя организационную деятельность. За это ему отстегивали около 25% от дохода.

Попутно Вишняк и Чекалины вместе запустили бизнес по продаже косметики и питания. После этого мужчина уехал в Штаты и получал дивиденды. На фоне растущих доходов чета блогеров и их компаньон решили принимать деньги сразу через иностранные банки.

«Оплата шла с помощью ссылки и сразу в банк ОАЭ. Именно этот факт следователи расценивают, как перевод денег по фиктивным документам», — пояснил собеседник Baza.

Отдельно он отметил, что сначала следователи собирались задержать только Вишняка, но затем изменили решение после допросов и очной ставки.