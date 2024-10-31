Чеховского «Пабло Эскобара» задержали за незаконный оборот наркотиков

Внимание правоохранителей привлек неизвестный мужчина, который при виде автомобиля Росгвардии изменил маршрут и ускорил шаг. Во время беседы молодой человек нервничал, невнятно отвечал на вопросы, поправлял карманы верхней одежды, а затем признался, что у него с собой запрещенное вещество.

Росгвардейцы задержали мужчину и доставили его в отдел полиции. Во время досмотра в куртке подозреваемого нашли тканевый мешок и 11 свертков с 7,28 грамма гашиша и 9,85 грамма марихуаны.

В начале недели сотрудники Федеральной таможенной службы обнаружили крупную партию наркотиков в автомобиле, который направлялся из Польши в Калининградскую область.