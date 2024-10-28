Сотрудники ФТС пресекли перевоз 16,5 кг наркотиков из Польши в Калининградскую область

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) обнаружили крупную партию наркотиков в автомобиле, направлявшемся из Польши в Калининградскую область. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Запрещенные вещества массой 16,5 килограмма были спрятаны в коробках с моющим средством. Согласно результатам экспертизы, злоумышленники пытались ввезти на территорию РФ синтетические наркотики и гашиш.
На черном рынке стоимость данной партии составляет 24 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
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