Сотрудники ФТС пресекли перевоз 16,5 кг наркотиков из Польши в Калининградскую область

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) обнаружили крупную партию наркотиков в автомобиле, направлявшемся из Польши в Калининградскую область. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Запрещенные вещества массой 16,5 килограмма были спрятаны в коробках с моющим средством. Согласно результатам экспертизы, злоумышленники пытались ввезти на территорию РФ синтетические наркотики и гашиш.

На черном рынке стоимость данной партии составляет 24 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте