Чародейка из Ленобласти сняла порчу с пенсионерки за полмиллиона рублей
В Ленобласти задержали гадалку, снявшую порчу с пенсионерки за 500 тысяч рублей
Сотрудники уголовного розыска задержали в Ленинградской области гадалку, которая якобы сняла порчу с пенсионерки за 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Оперативники из Колпинского района задержали 36-летнюю чародейку, проживающую в одной из квартир дома по улице Героев во Всеволожске.
С заявлением в полицию 10 апреля обратилась 77-летняя пенсионерка из Колпина. Она рассказала, что в парке встретилась с неизвестной, которая убедила пожилую женщину в том, что на нее навели порчу.
Незнакомка пообещала за определенную плату освободить женщину от магического воздействия. Напуганная пенсионерка отдала лже-целительнице 500 тысяч рублей, но позднее поняла, что стала жертвой мошенничества.
Следователи завели уголовное дело, подозреваемую отправили под стражу.
Ранее в России предложили увеличить штрафы для экстрасенсов и гадалок.