Бывшую сотрудницу нижегородского банка осудили за кражу 25 млн рублей

В Нижнем Новгороде осудили бывшую сотрудницу банка, которую признали виновной в крупном мошенничестве. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой региональную прокуратуру.

На протяжении четырых лет, с 2018 по 2022 годы, женщина вместе с сообщником проводила валютные операции с использованием личных данных клиентов банка, но без их согласия.

По факту сделок не было, но женщина проводила из по фиктивным документам, а деньги потом выводила на счета знакомого. Таким образом им удалось присвоить 25,5 миллиона рублей.

Бывшую работницу банка осудили на шесть лет колонии, а ее подельника — на пять лет.