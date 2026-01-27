Бывший замгубернатора Краснодарского края стала фигурантом дела о мошенничестве

Занимавшая пост заместителя губернатора Краснодарского края до конца октября 2025 года Анна Минькова стала подозреваемой по делу о мошенничестве в сфере здравоохранения, которую курировала. РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что бывшую чиновницу задержали.

По данным издания 93.RU, за Миньковой приехали сотрудники краевого управления ФСБ.

Журналисты напомнили, что чиновница покинула команду губернатора после 10 лет работы и заняла пост генерального директора телеканала «Кубань 24».

Освободившийся пост вице-губернатора достался бывшему руководителю медиахолдинга Александру Руденко.

Источник ТАСС уточнил, что Минькову заподозрили в причастности к выводу средств из регионального бюджета. Речь идет об оплате аренды за площади в поликлинике, которая принадлежит семье бывшей чиновнице.

Проверку в отношении вице-губернатора Краснодарского края начали на минувшей неделе.

В середине января Хостинский районный суд изъял в пользу государства имущество на сумму 1,6 миллиарда рублей бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Иск к оставившему пост градоначальнику подала Генеральная прокуратура.

В собственности у подозреваемого в коррупции экс-главы города-курорта оказались 73 объекта недвижимости в Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти, автопарк из машин премиум-класса и другие ценные вещи.